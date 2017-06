Virun der Summervakanz gëtt jo ëmmer ganz äifreg an der Chamber geschafft. An der Educatioun mussen nach 3 grouss Projeten evakuéiert ginn: déi gratis Kannerbetreiung, d'Lycéesreform an de Wäerteunterrecht an der Grondschoul, dee jo Relioun a Moral ersetzt.



Den zoustännege Minister, de Claude Meisch, ass dowéinst en Donneschdeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.



