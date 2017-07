Nom Kannergeld an der Kannerbetreiung, déi jo vun der Rentrée u gratis soll ginn, gëtt elo an der zoustänneger Chamberkommissioun u Changementer beim Pappecongé an de Congésdeeg aus familiäre Grënn geschafft. Iwwert de Prinzip si sech déi verschidde Parteien eens. Elo gëtt nach un den Detailer gefeilt.



Wéi steet d’CSV zu den annoncéierte Mesuren a wéi eng Note gëtt de fréiere Familljeminister der Regierung fir hire Familljepolitik? Dat froe mer de Marc Spautz e Méindeg de Moien. Den CSV-President ass eisen Invité vun der Redaktioun um 10 op 8.



LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.



Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis donneschdes um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.