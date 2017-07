Hien ass zanter dem 1. Mee op sengem Posten als neien Direkter vum Centre socio-éducatif de l’Etat zu Dräibuer. Mam Ralph Schroeder schwätze mer iwwert d’Aarbecht mat deene Jonken, den Alldag zu Dräibuer an dem neien Direkter seng Visiounen fir d’Zukunft.



