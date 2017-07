Wat seet den Terrain oder op mannst en Deel dovunner zu der annoncéierter Lycéesreform iwwert déi en Donneschdeg de Mëtteg an der Chamber diskutéiert an ofgestëmmt gëtt? Dat wëlle mer vun eisem Invité vun der Redaktioun wëssen.



Géint 8.10 Auer ass de President vun der Proffegewerkschaft Féduse déi zu der CGFP gehéiert, de Raoul Scholtes live bei eis am Studio. Sinn d’Lycéeën prett fir dat, wat kënnt? Goufe den Terrain genuch mat agebonnen? Setzt d’Reform déi richteg Jalonen, respektiv ginn déi richteg Chantieren ugepasst a wat erwaart ee sech konkret duerch d’Adaptatiounen?



Ënnert anerem deene Froe gi mer mat eisem Invité vun der Redaktioun no.



LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.



Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis donneschdes um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.