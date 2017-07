© Linked In-Säit Luc Henzig

Mat him schwätze mer iwwert seng Aarbecht a seng Pläng fir d'Rockhal, där hir Evenementer net méi aus dem musikalesche Manifestatiounskalenner vum Land ewechzedenke sinn.



De Luc Henzig ass onsen Invité vun der Redaktioun géint 10 op 8.



LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.



Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis donneschdes um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.