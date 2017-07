E Mëttwoch de Muere ginn déi grouss Linne presentéiert, a wéi eng Richtung sech d'Arméi bis 2025 soll entwéckelen.



Déi Lénk si jo éischter kritesch vis-à-vis vun der aktueller Defense-Politik. Mam Carole Thoma vun déi Lénk schwätze mer iwwert d'Lëtzebuerger Arméi an zéien awer och de politesche Bilan virun der Summerpaus.



D'Carole Thoma vun déi Lenk ass ons Invitée e Mëttwoch géint 10 op 8.

