Däitschland huet gewielt. Firwat verléieren Unioun an SPD esou un Terrain? Wat sinn d'Koalitiounsméiglechkeeten a wat bedeit et, datt d'AFD als drëttstäerkste Kraaft an de Bundestag anzitt?



Ënner anerem déi Froe stelle mer der Politologin vun der Uni Lëtzebuerg Anna-Lena Högenauer. Si ass géint 10 op 8 d'Invitée vun der Redaktioun.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.



Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis donneschdes um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.