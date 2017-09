No de schroen Accidenter de leschte Weekend annoncéiert d'Sécurité routière, datt a Gespréicher mam Transportminister François Bausch decidéiert gouf, fir kuerzfristeg Mesuren ëmzesetzen, ënnert anerem sollen d'Alkoholskontrolle massiv eropgesat ginn an an Aarbechtsgruppe soll analyséiert ginn, ob d'Vitesslimitatioun vun 90 op 80 kann erofgesat ginn.



Wat ass mat deenen Aussoe gemengt? Dat froe mer den Transport- an Infrastrukturminister François Bausch.



