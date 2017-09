Am Fondamental feelt et u Léierpersonal an u Remplaçanten. Fir d'Surveillance ze assuréieren denkt d'Regierung driwwer no fir pensionéiert Enseignanten zeréck ze ruffen

Wéi ass déi Pénurie ze erklären? Wéi ass et mat der Formatioun vun de Leit déi lo solle rekrutéiert ginn?Geet déi Mesure duer fir d'Problematik an de Grëff ze kréien? Wéi ass et mat laangfristege Léisungen a wéi kann de Beruff vum Enseignant nees méi attraktiv gemaach ginn?

Dat alles froe mer den Educatiounsminister Claude Meisch.



LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.