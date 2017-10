Wéi geet et weider a Spuenien, nom ëmstriddenen Onofhängegkeets-Referendum a Katalounien an der Eskalatioun vu Gewalt dobäi? Dat hu mer de Chrëscht Beneké gefrot, deen d'Regioun gutt kënnt. Seng Fra ass eng Katalanin an hie lieft d'Halschent vum Joer an der Regioun.



Mam Lëtzebuerger Journalist hu mer d'Hannergrënn an d'Suite vum Konflikt beliicht. De Chrëscht Beneké war onsen Invité vun der Redaktioun um 10 op 8.

