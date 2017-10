Een Dag no de Wahlen maache mer um Méindeg de Moien déi politesch Analys, zesumme mat de 6 Parteien, déi och an der Chamber vertruede sinn.

Wéi gesinn d'Parteie selwer hire Score? Wéi zefridden oder onzefridde sinn si iwwert hiert Resultat, a wat seet dat Ganzt vläicht schonn aus en Vue vun de Chamberwahlen den nächsten Hierscht?

Genee doriwwer schwätzen de Moien :



Den DP-Generalsekretär Marc Ruppert,

Den LSAP-President Claude Hagen,

De Generalsekretär vun der CSV Laurent Zeimet,

De President vun Déi Gréng Christian Kmiotek,

Den ADR-Generalsekretär Alex Penning,

an d''Porte-Parole vun Déi Lénk, d'Carole Thoma.



