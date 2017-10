Den Aarbechtsminister wëll Betriber a besonnesch Salariéë fir d'Aarbecht vu muer maachen. Ma wéi soll dat goen? A wéi gesäit déi Aarbecht an dat Aarbechtsëmfeld an Zukunft aus?



Ënnert anerem doriwwer wëlle mir mam Nicolas Schmit schwätzen. Hien ass eisen Invité vun der Redaktioun géint 10 op 8. Donieft komme mir an dësen Zäiten awer och mam LSAP-Regierungsmember op d'Wahlresultat vu senger Partei bei de Gemengewahlen ze schwätzen.



