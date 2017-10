En hat sech de Verdikt vum Wieler definitiv anescht virgestallt. Huet den Henri Kox d’Perte vum Buergermeeschterposten antëscht verdaut? U wat mécht en den Debakel fest a wéi drop reagéieren? Dat froe mer de grénge Politiker am Live-Interview géint 10 op 8. Den Henri Kox ass eisen Invité vun der Redaktioun. Donieft komme mer mam Budgetsrapporter vun 2015 och um Dag vum Depôt vum Budgetsprojet fir dat anert Joer op deen Exercice ze schwätzen.



LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.



Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis donneschdes um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.