Kee Budget fir déi nächst Wahlen, ma fir déi nächst Generatioun oder ieren awer e Budget voller Wahlkaddoen? D’Interpretatiounen iwwert de Budgetsprojet 2018 ginn, ouni grouss Iwwerraschung auserneen. Um Donneschdeg de Moie wëlle mer d’Analyse vum Oppositiounsleader, dem CSV-Spëtzekandidat Claude Wiseler verdéiwen. Hien ass eisen Invité vun der Redaktioun. D’CSV kritiséiert d’Depensepolitik vu Blo-Rout-Gréng scho méi laang a spuert natierlech och beim leschte Budgetsprojet vun der Dräierkoalitioun u Kritik. Ma wou géifen déi Chrëschtlechsozial da spueren? Ënnert anerem dat wëlle mer vun eisem Invité vun der Redaktioun Claude Wiseler wëssen.





