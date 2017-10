© RTPH

Den RTPH hëlleft Leit bei hirer Sich no enger Aarbecht. Wéi huet sech dës Missioun an de leschten zwee Joerzéngten verännert a wat sinn déi nei Erausfuerderungen, notamment duerch d’Digitaliséierung?



Ënnert anerem dat froen mer de President vum "Réseau pour le Travail et la Promotion Humaine" géint 10 op 8. De Ali Biver ass onsen Invité vun der Redaktioun.

