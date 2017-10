E Samschdeg gouf de Georges Merenz zum neie President vum Landesverband gewielt. Wat si fir hien d'Haaptdossieren en vue vun de Sozialwahlen am Fréijoer 2019 a wat ass seng Kritik um Tram?



Ënnert anerem doriwwer schwätze mer mam Georges Merenz. De President vun der Eisebunnergewerkschaft ass onsen Invité vun der Redaktioun géint 10 op 8.





