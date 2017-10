Um Mëttwoch kënnt Quadripartite beieneen. Am Virfeld dovunner schwätze mer mam Sozialminister, iwwert déi finanziell Situatioun vun onsem Gesondheetswiesen an iwwert d'Prestatiounen vun der Gesondheetskeess.

De Romain Schneider ass onsen Invité vun der Redaktioun géint 10 op 8.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis donneschdes um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.