De President vun der Unioun vun den Entreprisen Michel Würth war e Samschdeg eisen Invité am Background. E Méindeg de Moien ass déi aner Säit bei eis am Interview, de President vun der gréisster Gewerkschaft am Land, dem OGBL.



Mam André Roeltgen schwätze mer ënnert anerem iwwert eng Hausse vum Mindestloun an der Gewerkschaft hir Aschätzung vum Budgetsprojet fir d'nächst Joer.