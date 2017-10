D’Stad Lëtzebuerg gëtt jo blo-schwaarz. Zanter bal zwou Woche lafen elo d’Koalitiounsverhandlungen tëscht der DP an der CSV. Wou si mer drun? Ginn et grouss Meenungsverschiddenheeten? Dat froe mer de Serge Wilmes, CSV-Spëtzekandidat an der Stad bei de Gemengewahlen. De Rendezvous mam Invité vun der Redaktioun ass wéi gewinnt géint 10 op 8.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis donneschdes um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.