E Freideg fänkt déi 3. Editioun vun der Luxembourg Art Week, der zäitgenösseger Konschtfoire an der Stad un. An de leschten zwee Joer ass Foire ëmmer méi grouss ginn.



Dëst Joer stellen 29 Gallerien aus am Ganze 6 Länner an der Victor Hugo Hal aus. Donieft de Salon vum Cercle artistique de Luxembourg CAL am Tramsschapp an och jonk Kënschtler gi geziilt während der Art Week an d’Vitrinn gestallt.



Mir maachen de Point iwwert d’Lëtzebuerger Konschtzeen mat eisem Invité vun der Redaktioun. De Gallerist an Organisateur vun der Luxembourg Art Week Alex Reding ass géint 10 op 8 live bei eis am Studio.



Wéi huet sech d’Foire etabléiert? Wou situéiert se sech am Verglach zum Ausland? A wat erwaart ee sech fir déi 3. Editioun vun der Luxembourg Art Week?



Alles dat ënnert anerem Froen un den Alex Reding, eisen Invité vun der Redaktioun.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.