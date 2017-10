Den 31. Oktober ass Reformationsdag. E ganz besonneschen Dag, dëst Joer well de Martin Luther viru genee 500 Joer seng Theesen un d’Dier vun der Kierch zu Wittenberg geneelt huet.

Mir schwätzen um Dënschdeg de Moie mam Titularpaschtouer vun der protestantescher Kierch zu Lëtzebuerg Volker Strauss iwwert déi protestantesch Communautéit hei am Land déi den Ament mouvementéiert Zäiten erlieft. Plainten, Mobbingreprochen, kollektiv Demissiounen. Et huet an de leschte Méint fatzeg rumouert. Doriwwer wëlle mer mat eisem Invité vun der Redaktioun diskutéieren, grad wéi iwwert d’Reaktioun vun de Protestanten op déi gesetzlech Trennung tëscht Kierch a Staat.



