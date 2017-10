Se huet eng 270.000 Memberen an huet sech viru Kuerzem nei Statutte ginn; d’CMCM, d’caisse médico-complémentaire mutualiste. De Generaldirekter Fabio Secci ass um Donneschdeg géint 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun. Mat him schwätze mer iwwert d’Changementer, déi op den 1. Januar a Kraaft trieden, dat allgemengt Ëmfeld vun der CMCM an d’Politik am Allgemengen.

