De Projekt "Reporter" wëll dem Lieser en anere Journalismus bidden, een dee méi an d'Déift geet, esou heescht et vun den Initiateuren.

De Projet "Reporter" wëll dem Lieser en anere Journalismus bidden, een dee méi an d'Déift geet, esou heescht et vun den Initiateuren. Mat engem Geschäftsmodell, wéi et en zu Lëtzebuerg nach net gouf, soll en neien Online-Medium geschafe ginn, deen onofhängeg, kritesch, investigativ a partizipativ ass.



Derhannert stécht ënnert anerem de fréiere Wort-Journalist Christophe Bumb. Mir froen hien herno, wéi dat neit Konzept an der Praxis kéint ausgesinn, wéi et sech soll finanzéieren a wéi d'Chancë stinn, datt de Projet sech iwwerhaapt realiséiert an och iwwerlieft.



De Christoph Bumb ass e Méindeg de Moie géint 10 op 8 den Invité vun der Redaktioun.



De Christophe Bumb war den 19. Oktober op Besuch am Live! Planet People an huet do och iwwert säin ambitiéise Projet geschwat.