Virun engem hallwe Joerhonnert gouf d'CGFP gegrënnt. D'Staatsbeamtegewerkschaft feiert um Donneschdeg hire 50. mat enger Seance académique am Cercle Cité.



Mir froe scho beim President vun der Gewerkschaft no, wou de Schung den Ament dréckt. Wat huet et mat där Protestaktioun op sech? Ass et realistesch, fir d'80/80/90-Regelung nees ofzeschafen? Wéi ass et mat der Ëmsetzung vun der Reform am ëffentlechen Déngscht a wéi ass de Budgetsprojet an den Ae vun der Gewerkschaft ze bewäerten?



