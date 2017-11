Zero waste: Liewen ouni Offall - Wéi gesäit dat aus? (02.05.2017)

Wéi gëtt ee gekuckt, wann een un der Fleesch-Théik säin Tupperware-Dëppchen dohin hält an säi Büfdeck gär doran mathuele géif? D’Bea Johnson huet sech un di Blécker mëttlerweil gewinnt, si geet just nach mat hiren eegenen Dëppercher a Glieser akafen. Domat verfollegt se een Ziel: D’Liewen ouni Offäll an dat net nëmme wat d’Liewensmëttel ugeet mä an alle Beräicher. Wéi gesäit esou e Liewen aus? Wou fënnt een Alternativen a wou muss een sech aschränken?