Et sinn 3 Kanner aus dem Cycle 4 vu Sandweiler, déi de Premier mat hire Froe gelächert hunn: politescher, mä och perséinlecher. Säin Dramberuff als Kand, wéi dacks e bei de Coiffer geet, wat en dovunner hält, datt et keng Relioun méi an der Schoul gëtt a wat ëm am beschten u senger Aarbecht gefält. De ganzen Interview mam Xavier Bettel – vun de Kanner - gëtt et de Moie géint 8.10 Auer.