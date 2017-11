Den Avis vum Staatsrot iwwer d'Burka-Gesetz - dat net méi sou soll heeschen - ass also do. Mat 5 formellen Oppositiounen, déi d'Form concernéieren, Präzisiounen, déi feelen.



Den zoustännege Minister ass e Mëttwoch de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.



De Felix Braz steet eis um 10 op 8 Ried an Äntwert iwwer d'Vermummungsverbuet, dat d'Regierung op den Instanzewee geschéckt huet.