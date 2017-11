Kippt e Geriichtsuerteel d’Ouvertureszäite vun de Geschäfter hei am Land?



E Bäcker huet an 1. Instanz géint de Wirtschaftsministère Recht kritt. Et wär net korrekt, datt eng Tankstell ganz anescht dierft ophunn wéi eben zum Beispill e Bäcker.



De Ministère geet dogéint an Appell, seet, et hätt een - wéinst der Form - net anescht kënnen decidéieren.



D'clc, d'Handelskonfederatioun, géif eng Liberaliséierung begréissen. Hiren Direkter ass en Dënschdeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun. Mam Nicolas Hencks schwätze mer um 10 op 8 iwwer d’Ouvertureszäiten am Lëtzebuerger Commerce.