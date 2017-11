© RTL Télé Lëtzebuerg

Am September hunn Enseignanten an der Grondschoul gefeelt. De Minister huet awer berouegt, fir d’Rentrée hätt all Klass e Schoulmeeschter oder eng Léierin. Fir d’Zukunft géif een no Léisunge sichen.

Wéi ass d’Situatioun elo? Huet se sech verbessert oder ass se wéinst dem Ufank vun der Grippewell méi uerg ginn? Mir froen dat de Moien de President vun der gréisster Enseignantsgewerkschaft, dem SNE-CGFP. De Patrick Remakel ass en Donneschdeg eisen Invité 20.10 Auer.