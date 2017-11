Am RTL-Interview sot den Aarbechtsminister Nicolas Schmit e Mëttwoch, hie kéint sech eng substantiell Hausse vum Mindestloun an Tranchen, nach virun de Wahlen, virstellen. An d'Aarbechtszäitkonte sollen och am Privatsecteur e gesetzleche Kader kréien. Wat seet d'Patronatsvertriedung UEL dozou?



Dat froe mer hiren Administrateur délégué. De Jean-Jacques Rommes ass onsen Invité vun der Redaktioun, géint 10 op 8.