An Zukunft kënne Salariéë méi laang ewéi 52 Wochen an Zäit vun zwee Joer krank geschriwwe sinn, ouni hir Rechter automatesch ze verléieren. D’Sozialpartner souzen um Méindeg fir eng weider Reunioun mam Sozialminister zesummen an déi verschidde Säite si sech majoritär iwwert eng Rei Adaptatiounen eens ginn.Um 10 op 8 ass de Romain Schneider eisen Invité vun der Redaktioun, fir doriwwer ze schwätzen. Mir froen den LSAP-Minister ënnert anerem, wéini d’Changementer a Kraaft trieden a firwat kee Konsens mat jidderengem méiglech war. Donieft geet et ëm d’Lëtzebuerger Entwécklungshëllef. Haut ass nämlech d’Deklaratioun iwwert d’Kooperatioun.