D'Directrice Stéphanie Zimmer. © Emile Mentz

D'IBLA, also den Institut fir Biologesch Landwirtschaft an Agrarkultur, huet dëser Deeg säin 10. Gebuertsdag gefeiert. Wéi eng Roll spillt d'Fuerschung an deem Beräich antëscht hei am Land? Wéi positionéiert sech d'IBLA an der aktueller Debatt iwwert de Glyphosat? Géif d'Lëtzebuerger Landwirtschaft ouni Problem en nationaalt Verbuet vum Planzeschutzmëttel packen? A wéi ass d'IBLA an der Lëtzebuerger Landwirtschaft verankert? Kritt een déi Unerkennung, déi ee sech wënscht?Ënnert anerem deene Froe wëlle mir e Méindeg de Moie mat eiser Invitée vun der Redaktioun nogoen. D'Directrice vum Institut fir Biologesch Landwirtschaft an Agrarkultur Stéphanie Zimmer ass géint 10 op 8 live am Studio.