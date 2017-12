Am Kontext vun der rezenter Diskussioun iwwert de Mindestloun, ass och vill iwwert d’Logementspräisser hei am Land geschwat ginn. E Mëttwoch de Mëtteg gëtt an der Chamber eng nei "aide au logement" gestëmmt an et feelt nach ëmmer un abordabele Wunnengen.



Wéi eng Roll huet de Secteur do selwer ze spillen? Wou kënnen déi Privatacteuren aktiv ginn? Ënnert anerem dat wëlle mer vum Jean-Paul Scheuren, dem President vun der Chambre immobilière wëssen. Hien ass eisen Invité vun der Redaktioun an huet d’Gefill, datt de Logementsministère net genuch op hie lauschtert.



