No 53 Joer kritt d’Stad Lëtzebuerg e Sonndeg hiren Tram zeréck. Ma d’Decisioun ass der Politik net liicht gefall. Während 25 Joer geet d’Iddi vum Tram hire Wee esou wéi d’Sprangprëssessioun, schreift de Mouvement écologique an enger Publikatioun déi extra fir de Lancement vum Tram eraus komm ass.

Wéi schwéier war et deemools fir d’Konzept virunzedreiwen? Wat waren déi gréisst Obstakelen a gëtt dann elo mat den neien 8 Arrêten op de 4,6 Kilometer um Kierchbierg alles besser am Trafic? Dat wëlle mir de Moie vun eisem Invité vun der Redaktioun wëssen. Den deemolege President vum Mouvement écologique Théid Faber ass géint 10 op 8 bei eis am Studio.



LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.