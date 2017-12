© RTL (Archiv)

En Dënschdegmuere presentéiert d'Joëlle Elvinger hiren Rapport iwwert de Budget 2018 an der Chamber. Et wier e Budget fir déi nächst Generatiounen, dee sech de Verännerungen an der Gesellschaft upasst, sou d'Rapportrice.



Wat seet d'Oppositioun vun der ADR? Dat froen mer de Gast Gibéryen. Hien ass onsen Invité vun der Redaktioun géint 10 op 8.