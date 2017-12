Invité e Mëttwoch de Moien um 10 op 8 ass de Me Pierrot Schiltz.

Wat sinn d'Problemer, déi duerch Alkohol an Drogen op der Aarbecht entstinn, wéi ass de juristesche Kader? Dorobber gëtt de Me Pierrot Schiltz a sengem Buch "L'Alcool et le Travail" eng Äntwert.

An doriwwer schwätze mer um 10 op 8 mam Affekot. De Pierrot Schiltz ass onsen Invité vun der Redaktioun géint 10 op 8.