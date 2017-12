D'Unisreform hat jo fir eng Rei Diskussioune gesuergt an et goufen Nobesserungen gemaach. Wéi gesäit den neie Fonctionnement vun der Uni Lëtzebuerg dann elo konkret aus, wéi steet et ëm d'Finanzen, a wat sinn d'Defien, déi op den neie Recteur duerkommen, deen den 1. Januar ufänkt?

Dat froen mer de Recteur faisant fonction. Den Ludwig Neyses ass onsen Invité vun der Redaktioun en Donneschdeg géint 10 op 8.