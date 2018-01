UEL steet fir Union des entreprises luxembourgeoises.

Mam Joreswiessel krut d'UEL en neie Generalsekretär. De Successeur vum Nicolas Henckes, de Jean-Paul Olinger, ass en Dënschdeg eisen Invité vun der Redaktioun.Mam fréiere KPMG-Partner an aktuelle President vun der "Fédération des jeunes dirigeants d'entreprise" schwätze mer iwwert seng nei Missioun beim Daachverband vum Patronat.Wat erwaart sech den neien UEL-Generalsekretär vun den 10 leschte Méint vun dëser Legislatur a wat misst Blo-Rout-Gréng, senger Meenung no, nach ugoen, am Interessi vun den Entreprisen? Alles Froen, deene mer géint 10 op 8 noginn.