D’Petitioun huet schéngs en Nerv getraff. No manner wéi enger Woch scho war kloer, et kënnt zu engem ëffentlechen Debat an der Chamber iwwert e generaliséierten Tiers payant beim Dokter hei am Land.



Vill Leit géife sech also sou e System wënschen wéi et e schonn op anere Plazen am Ausland gëtt. Ma d’Doktere sinn zanter Jore scho skeptesch. Wisou a wat wieren d’Problemer, déi e generaliséierten Tiers payant géif hirer Meenung no mat sech bréngen? Dat froe mer e Mëttwoch de Moien de President vun der Associatioun vun den Dokteren an Zänndokteren, AMMD, den Alain Schmit. Hien ass géint 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.