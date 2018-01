"De Jean Asselborn trëppelt eemol méi an e politescht Fettnäppchen”, dat huet den aussepolitesche Spriecher vun der CSV dem Ausseminister d’lescht Woch am Kontext vun deem senger Kritik um éisträichesche Kanzler Sebastian Kurz reprochéiert.



Eng Kritik vun der CSV, déi net nei ass. Mir schwätze mam Laurent Mosar iwwer aktuell politesch Themen an der internationaler Aktualitéit wéi d’Protestbeweegung am Iran an de richtegen Ëmgang mat der ÖVP-FPÖ-Regierung zu Wien.

Den Oppositiounspolitiker ass géint 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.



LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.