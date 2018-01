Steet 10 Méint virun de Wahlen all Regierungspartei vun elo u fir sech a probéiert sech ze positionéieren?

Gëtt d’Hausse vum Mindestloun eent vun den Haaptwahlkampftheme bei der LSAP?

Wéi ginn d’Diskussiounen iwwert d’Vermummungsverbuet an déi grouss Verfassungsrevisioun weider?



Ënnert anerem dat wëlle mer e Freideg de Moien vun eisem Invité vun der Redaktioun wëssen. Den LSAP-Fraktiounspresident Alex Bodry ass géint 10 op 8 bei eis am Studio.

