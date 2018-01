Ëmmer ronderëm Dräi-Kinneks-Dag gesäit sech de sougenannten Dräi-Kinneks-Grupp. Verschidden CSV-Membere hu sech dëse Samschdeg op en Neits an där Ronn begéint, déi dëst Joer ënnert dem Zeeche vun der Digitaliséierung stoung.



Et gesäit ee sech als informell Diskussiounsplattform, bei där net gefaart gëtt, fir och emol déi eege Partei ze kritiséieren a fir Reformen ze proposéieren.



Wou steet dann d'CSV gutt 10 Méint virun de Wahlen? Ass an de leschte 5 Joer aus de Lektioune vun 2013 geléiert ginn a wat muss déi gréisst Oppositiounspartei an den nächste Méint nach anescht maachen, fir nees mat an d'Regierungsbot ze klammen?



Ënnert anerem dat froe mer de Pierre Lorang, Member vum Dräi-Kinneks-Grupp. Hien ass de Moie géint 10 op 8 den Invité vun der Redaktioun.



