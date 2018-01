Den Henri Wehenkel proposéiert eng nei Lecture vun der Geschicht. De Geschichtsproff a Philosoph Henri Wehenkel wëll mat sengem Buch "entre chien et loup" eng nei Vue op d'Occupatiounszäit zu Lëtzebuerg ginn, notamment wat d'Responsabilitéit vun de Lëtzebuerger ugeet, et wier net ëmmer méiglech, kloer Grenzen tëscht der Collaboratioun an der Resistenz ze zéien, esou den Auteur, deen a sengem neie Buch 16 Biografien zesummefaasst.



