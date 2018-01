Mat de gréisste Kritiker vum Lëtzebuerger Wuesstemsmodell ass d‘ADR.

Mir schwätzen mam Generalsekretär vun der Oppositiounspartei iwwer d‘Nodeeler an d‘Gefore vun ze vill Wuesstem a froen den Alex Penning, ob d‘ADR dann Alternativen ze proposéieren huet?

Wou steet d’ADR, wat sinn d‘Prioritéite an d‘Ziler am Wahljoer 2018 a gëtt et eventuell a puncto Kandidatelëschte schonn eppes ze verroden? Dat si weider Froen, déi mer dem ADR-Politiker stellen. Den Alex Penning ass e Mëttwoch géint 10 op 8 den Invité vun der Redaktioun.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis donneschdes um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.