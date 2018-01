Um Donneschdeg gëtt an der zoustänneger Chamberkommissioun de Projet 7037 ugeholl, mat deem d'Kierchefabrécke sollen ofgeschaaft ginn. De Vote an der Plenière dierft dann déi nächst Woch sinn.

Mir schwätze mam Syndikat vun de Kierchefabrécken iwwer déi praktesch Ëmsetzung, iwwer eventuell juristesch Suitten an iwwer d‘Relatioun zum zoustännege Minister an zum Bistum.



Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.