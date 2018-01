Si ass bal 40 Joer politesch aktiv, als Gemengeconseillère, Deputéiert, Europadeputéiert an och EU-Kommissärin. No knapp 3 Joerzéngte op der europapolitescher Bühn sicht d'Viviane Reding nees den Challenge an der nationaler Politik.

Wat sinn d'Motivatioune fir der fréierer Journalistin hire Retour an de Grand-Duché, wou leien hir Prioritéite fir d'Chamberwahlen, wat sinn d'Ambitiounen an d'Ziler a wat sinn eventuell personell Konsequenze bei engem fréizäitegen Ofgang am EU-Parlament.

D'CSV-Europadeputéiert Viviane Reding ass herno géint 10 op 8 d'Invitée vun der Redaktioun.



Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.