Mir sollten a Richtung vun enger Entpolitiséierung vun eiser Bildungspolitik goen! Dat sot den Educatiounsminister Claude Meisch um Neijoerschpatt am Schoulministère. Wat mengt hien domadder? Wei ass et mat der Stëmmung an der Educatioun a wou sinn d'Reformen drun?



Dat froe mer de Claude Meisch. Hien ass onsen Invité vun der Redaktioun e Méindeg de Moie géint 10 op 8.



Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.