Wéi geet et weider mat den aktuelle Schoulreformen, wann d'CSV an d'Responsabilitéit géif kommen a wat géif si konkret anescht maachen?

Ënnert anerem dat froe mer d'CSV-Deputéiert Martine Hansen. Déi fréier Héichschoulministesch an Direktesch vun der Akerbauschoul ass ons Invitée vun der Redaktioun géint 10 op 8.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.