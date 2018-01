© ces.public.lu

Wei produktiv ass Lëtzebuerg? Wei produktiv muss et an Zukunft sinn? A wat sinn déi verschidde Facteuren, déi bei der Produktivitéit spillen?De Wirtschafts- a Sozialrot huet säin Avis zur Produktivitéit publizéiert an de President vum CES, de Marco Wagener, ass onsen Invité vun der Redaktioun e Mëttwoch géint 10 op 8.