E Liewen an a fir d’Politik. No 42 Joer huet d’Anne Brasseur en Dënschdeg an der Chamber annoncéiert Enn Januar hiert Mandat um Krautmaart néierzeleeën. Ier et souwäit ass, ass d’DP-Politikerin de Moien eis Invitée vun der Redaktioun. Mam Anne Brasseur kucke mer op hir politesch Karriär zréck, schwätzen iwwert hir Partei an aktuell politesch Themen. Alles dat géint 10 op 8.